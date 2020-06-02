الكويت 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واساغلقت بورصة الكويت تعاملات اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 9ر18 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5025 نقطة بنسبة صعود بلغت 38ر0 %.وبلغت كمية التداول 6ر151 مليون سهم عبر 6475 صفقة نقدية بقيمة 8ر22 مليون دينار (نحو 52ر77 مليون دولار).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 12ر10 نقاط ليبلغ مستوى 19ر4165 نقطة بنسبة صعود بلغت 24ر0 % من خلال كمية اسهم بلغت 9ر93 مليون سهم تمت عبر 3276 صفقة نقدية بقيمة 7ر3 مليون دينار كويتي (نحو 58ر12 مليون دولار).كما ارتفع مؤشر السوق الاول 4ر23 نقطة ليبلغ مستوى 8ر5461 نقطة بنسبة صعود بلغت 43ر0 % من خلال كمية اسهم بلغت 7ر57 مليون سهم تمت عبر 3199 صفقة بقيمة 12ر19 مليون دينار (نحو 65 مليون دولار).كما ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 4ر21 نقطة ليبلغ مستوى 7ر4057 نقطة بنسبة صعود بلغت 53ر0 % من خلال كمية اسهم بلغت 8ر72 مليون سهم تمت عبر 2337 صفقة نقدية بقيمة 02ر3 مليون دينار (نحو 2ر10 مليون دولار).// انتهى //14:10ت م0099