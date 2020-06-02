عرعر 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس لجنة الطوارئ بالمنطقة اليوم، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي للجنة الطوارئ بالمنطقة.واستمع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان لشرح مفصل من ممثلي الجهات المشاركة المتمثلة في أمانة المنطقة والشرطة ووزارة التجارة ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الصحة وممثل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الإعلام وممثل وزارة النقل والهيئة العامة للجمارك وهيئة الغذاء والدواء والغرفة التجارية وممثل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عن الأعمال والمهام المناطة بكل جهة بما يضمن نجاح الجهود الأمنية وسلامة الغذاء والدواء وتوفر السلع بالمحال التجارية والأسواق بالمنطقة.وثمَّن سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان جهود صحة الشمالية بالنهوض بدورها المحوري بالتنسيق مع الجهات كافة لتفعيل الجانب الوقائي بشقيه التوعوي والإرشادي من جهة والرقابي.من جهة أخرى، كما ثمَّن سموه تعاون جميع الجهات ذات الصلة بالقرارات الجديدة بالتعاون الذي أبدته مع صحة الشمالية لتطبيق أعلى معايير التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية الأخرى، مشيدًا سموه بامتثال أبناء المنطقة لجميع الإجراءات الاحترازية.وناقش سموه خطط اللجنة خلال الفترة القادمة ومتابعتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق الإجراءات الجديدة بفعالية وكفاءة عالية وذلك عقب صدور الموافقة السامية الكريمة فيما يتعلق برفع الحظر والسماح لعودة الأنشطة تدريجيًا حتى العودة إلى الحياة الطبيعية، مشددًا سموه على ضرورة تكثيف التعاون والاستعداد لجميع الاحتمالات المتوقعة دون تهاون حتى تعلن الجهات المختصة انجلاء الغمة وانتهاء جائحة كورونا.ووجه سموه الجهات بمواصلة جهودها التطويرية في تنمية المنطقة بكافة المجالات وتطبيق أعلى معايير تحقيق كفاءة الأداء وكفاءة الإنفاق وتعويض فترة الانقطاع عن العمل فيما مضى بمضاعفة الجهود والعمل الإبداعي، مؤكدًا ثقته بالجميع بالعمل الجاد بروح العطاء والمثابرة والإخلاص والتضحية.كما ناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة .شارك بالاجتماع المرئي وكيل الإمارة محمد بن سلطان بن جريس.// انتهى //14:19ت م0101