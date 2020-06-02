حفر الباطن 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن أمس, رؤساء المراكز الذين قدموا لمقر الضيافة بالمحافظة للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.ونقل سمو محافظ حفر الباطن خلال الاستقبال تحيات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه لأهالي المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك، منوهاً بضرورة الاستمرار في متابعتهم لأعمال المراكز والوقوف على جميع متطلبات الأهالي فيها واحتياجاتهم من خدمات.وأكد سموه أهمية تطبيق التعليمات الخاصة بمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19 والإجراءات الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة، ومعاونة الجهات الأمنية لتطبيق تلك التعليمات.// انتهى //14:28ت م0102