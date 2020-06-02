عرعر 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه في الإمارة اليوم، رئيس النادي الأدبي بالحدود الشمالية ماجد بن صلال المطلق .يرافقه أعضاء لجنة المسابقة الرمضانية ، وتسلم سموه خلال الاستقبال تقريراً عن المسابقة الثقافية والترفيهية التي أقيمت بتوجيه من سموه في شهر رمضان المبارك لأهالي منطقة الحدود الشمالية بعنوان " الزم مكانك وفكر مع أبنائك " .وأشاد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالمساهمة الإيجابية للنادي الأدبي في تنفيذ المسابقة بشكل متميز مما أسهم في تحقيق أهدافها باستثمار أوقات أبناء المنطقة بما هو مفيد ومسلٍّ ونافع أثناء فترة منع التجول الجزئي في شهر رمضان المبارك وكذلك تعزيز مهارات البحث لدى أبناء المنطقة وتحفيزهم لرفد مخزونهم المعرفي بشكل مستمر.وقال سموه : إن عملية صناعة رأس المال البشري الوطني المنتج والمنافس عملية مستمرة وتراكمية حيث يُنمي المواطن باستمرار معارفه ومهاراته وقيمه ومفاهيمه من خلال مصادر المعرفة والممارسات والتجارب والاحتكاك بأصحاب العلم والخبرات، مبينًا سموه أن أدبي الشمالية له دور كبير في تمكين أبناء المنطقة من ذلك ،لاسيما في مجال تعزيز منظومة القيم الأخلاقية والمفاهيم السليمة الدافعة لتحمل المسؤوليات بكل أمانة واخلاص وإتقان ومثابرة.وأضاف سموه أن التفاعل الإيجابي مع المسابقة طوال شهر رمضان المبارك حيث تجاوز المشاركون بالمسابقة عدد 70 ألفا، مما يؤكد جاهزية أبناء المنطقة للتفاعل مع كل ما هو مفيد ويقدم بطريقة جاذبة ومؤثرة، داعيًا لتقديم المزيد من الأنشطة والفعاليات التي تعزز التفاعل بين أبناء المنطقة بكافة فئاتهم العمرية والنادي الأدبي بما يحقق أهداف النادي ويعزز ثقافة التعلُم والعمل والإنتاج لدى أطفال وشباب المنطقة.ووجه سموه بدراسة إقامة ملتقى سنوي بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بمسمى ملتقى "بدنة" للآداب والثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية لتفعيل دور الآداب والثقافة والفنون في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في أبعادها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والرفع لسموه بذلك.من جانبه أعرب المطلق باسمه ونيابه عن أعضاء مجلس إدارة النادي عن عظيم شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ما حظي به النادي والمنتسبون إليه من ثقة سموه بتكليف النادي الأدبي بتنظيم المسابقة وما حققته من نجاح وإقبال كبيرين .// انتهى //14:29ت م0104