الرياض 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسيُنظم مركز "الفيفا الطبي المتميز" بدبي واتحاد الإمارات لكرة القدم يوم الجمعة المقبل أكبر مؤتمر طبي رياضي عالمي بنظام الاتصال المرئي "عن بُعد" بمشاركة أكثر من 2000 متخصص في العمل بالأطقم الطبية بمختلف الاتحادات الوطنية والأندية العالمية وذلك تحت عنوان "عودة إلى كرة القدم بعد أطول توقف استثنائي".ويحاضر في المؤتمر نخبة من أهم الاستشاريين والمتخصصين حول العالم أبرزهم المدير الطبي العام للعديد من المسابقات التي نظّمها للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الدكتور يانز كلاينفيلد ، ورئيس لجنة الطب الرياضي باتحاد الإمارات لكرة القدم الدكتور مصطفى السيد الهاشمي، ومدير مركز الفيفا الطبي بدبي الدكتور مراد الغرايري، بالإضافة إلى مجموعة استشاريين من أندية برشلونة الاسباني، وموناكو الفرنسي، وفلامينجو البرازيلي، والهلال السعودي، وأورلاندو سيتي الأمريكي، وشينغهو الصيني.وأكد رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن تنظيم مؤتمر طبي رياضي عالمي بالشراكة مع مركز الفيفا الطبي في دبي أمر حيوي في ظل جائحة كورونا وتوقف نشاط كرة القدم بسبب هذه الجائحة.وقال: "ندرك في قطاع الرياضة أهمية القطاع الطبي في الحفاظ على سلامة اللاعبين والجماهير ، لذا نقوم اليوم بتنظيم هذا المؤتمر الطبي العالمي للتعرف إلى آخر ما توصل له الطب في مجال مكافحة الأوبئة وكيفية التصرف خلال توقف النشاط الرياضي، والسبل الكفيلة للحد من تأثير توقف الأنشطة الرياضية والمسابقات الكروية على الرياضيين, مشيداً بمركز الفيفا الطبي بدبي، من خلال حيويته واستقباله للعديد من النجوم، مشيداً في الوقت نفسه بمتابعة الاتحادين الآسيوي والدولي وتواصلهما المستمر مع الاتحادات الأهلية.ولفت الشيخ راشد بن حميد النظر إلى أن لجنة الطب الرياضي في اتحاد الإمارات لكرة القدم حريصة على تطوير وسائل عملها وجادة في تحديث المعلومات من أجل تأمين أفضل برامج التوعية الصحية الحديثة ونشرها في الوسط الرياضي, مؤكداً أن الاتحاد يدعم بقوة مثل هذه المبادرات والمؤتمرات التي تقام بنظام الاتصال المرئي في هذا الوقت ويوفر لها كل التقنيات الحديثة لإنجاحها, متمنياً التوفيق للمشاركين في مؤتمر الطب الرياضي الدولي.فيما عبر رئيس مركز الفيفا الطبي بدبي سامي القمزي عن اعتزازه بالتعاون البناء والمشترك مع اتحاد الإمارات لكرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي صاحب المبادرات الثرية في جميع المجالات لتطوير اللعبة وتحقيق النهضة الكروية على مستوى الأندية والمنتخبات.وشدد القمزي على أهمية الدعم المتواصل من الدولة وتضافر كافة الجهود من صناع قرار ومسؤولين وعاملين بالقطاع الطبي بما كان له الأثر الكبير في ابراز البنية التحتية المتطورة للدولة في هذا الشأن, مبدياً سعادته بمساهمة مركز الفيفا الطبي المتميز بدبي مع اتحاد الكرة في هذا المجهود الوطني لمكافحة فيروس كورونا المستجد من خلال تنظيم أكبر منتدى طبي دولي رياضي "عن بعد"، للخروج بنتائج مهمة يستفيد منها كل من يهمه الأمر في القطاعات الطبية بمختلف دول العالم حول تأثير التوقف الطويل للنشاط الرياضي، وكيفية استئناف مسابقات كرة القدم مع الحرص على سلامة اللاعبين, متمنيا أن تحقق الأطقم الطبية العاملة بالمجال الرياضي داخل الدولة و خارجها الاستفادة القصوى من المحاضرات في مختلف المحاور المتعلقة بالموضوع التي سيلقيها نخبة منتقاه من أطباء أشهر الاندية العالمية.ومن أهم المحاور التي سيتناولها المنتدى تصورات عودة النشاط الرياضي الآمنة بعد التوقف الاستثنائي على خلفية فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، والتأثير الفسيولوجي والسيكولوجي لتوقف النشاط على كرة القدم، وتأثير التوقف على الإصابات العضلية، والوقاية من الإصابات عند استئناف المسابقات، والأحمال التدريبية السليمة عند العودة لممارسة الرياضة، والتجارب العملية للدوريات التي تم أو جاري استئناف نشاطها.// انتهى //14:30ت م0105