أبهـا 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسكثفت الغرفة التجارية الصناعية بأبها من الإجراءات الاحترازية مع عودة الموظفين، وفق الضوابط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تنفذها الغرفة وفروعها المنتشرة في منطقة عسير لمكافحة فيروس كورونا المستجد.وأكد الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران أن موظفي الغرفة على أتم الجاهزية لتذليل أي عوائق قد تواجه المتعاملين مع الغرفة، وتتم متابعة الأعمال بشكل مستمر ودقيق على مدار 24 ساعة، داعياً المشتركين إلى الاستفادة من الخدمات عبر بوابة الالكترونية للغرفة، حيث أن قنوات التواصل مفتوحة على مدار الساعة سواء عبر حسابات الغرفة على وسائل التواصل الاجتماعي أو حساب الغرفة الرئيسي على الرابط : http://www.abhacci.org.sa/ar/Pages/default.aspx, والتصديق الإلكتروني http://www.abhacci.org.sa/ar/EServices/MembersServices/Pages.// انتهى //14:30ت م0106