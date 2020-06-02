الدمام 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم, مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن محمد القريش.ونوه سموه بالدعم الذي تحظى به القطاعات الأمنية من لدن القيادة الرشيدة - أيدها الله -، مؤكداً أن الجهود التي بذلها رجال الأمن في الميدان خلال الفترة الماضية محل تقدير, مؤكداً أهمية مواصلتها، وبث الوعي بشأن لائحة المخالفات، وتوعية المجتمع بقنوات الإبلاغ عن المخالفات.وبين سمو الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز أن نجاح الخطط التي رسمتها الدولة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، يأتي بعد توفيق الله بالجهود التكاملية التي تبذلها الجهات الحكومية المختلفة ومنها القطاعات الأمنية في الميدان التي تطبق أوامر منع التجول وتسهم في ضبط المخالفين للاحترازات الصادرة عن الجهات الصحية، متمنياً لمنسوبي شرطة المنطقة الشرقية التوفيق.من جهته أعرب مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالله القريش، باسمه وباسم منسوبي شرطة الشرقية عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه، على دعمهما المتواصل لرجال الأمن، وحرصهما على تطبيق الأنظمة، مشيراً إلى أن شرطة المنطقة ووفق توجيهات سموهما وسمو وزير الداخلية، تعمل على مدار الساعة لإنجاح الخطط الأمنية المرسومة للتعامل مع هذه الجائحة.// انتهى //14:33ت م0108