شقراء 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واستفقد معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم الأسمري عددًا من مباني الجامعة للاطلاع على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة في مباني الجامعة كتطبيق إجراءات السلامة في توزيع الموظفين ومكاتبهم ووجود الملصقات التوعوية والتدابير الوقائية لتوعية العاملين بمتطلبات السلامة الصحية وإجراءات تعقيم المباني والممرات والمكاتب والتأكد من وتوفير كميات كافية من المعقمات والأدوات اللازمة.ووجه رئيس الجامعة بضرورة اتخاذ الضمانات الكافية لتحقيق السلامة الصحية لمنسوبي الجامعة، مقدمًا شكره لوكالة الجامعة ممثلة في إدارة الخدمات المساندة على جهودهم المبذولة في تحقيق متطلبات وإجراءات السلامة.وفي الختام قدم وكيل الجامعة المساعد الدكتور محمد بن سعد اليحيى شكره لمعالي رئيس الجامعة على دعمه ومتابعته وتوجيهاته بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية مبكرة لضمان سلامة العاملين في الجامعة وحرصه على توعية العاملين بمتطلبات السلامة الصحية وضرورة وجود خطة توعوية شاملة للعاملين تتضمن توضيح أهم الإرشادات المتعلقة بدوام العاملين في المكاتب والخطوات التي يجب اتخاذها بما يحقق بإذن الله بيئة صحية آمنة لجميع منسوبي ومنسوبات الجامعة.// انتهى //15:39ت م0125