بيروت 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، في مقر إقامته باليرزة اليوم، الأمينة التنفيذية للّجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، (الإسكوا)، رولا دشتي .وجرى خلال اللقاء بحث التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //15:58ت م0126