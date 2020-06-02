عام / سفير المملكة لدى لبنان يستقبل الأمينة التنفيذية للّجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا
الثلاثاء 1441/10/10 هـ الموافق 2020/06/02 م واس
بيروت 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واس
استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، في مقر إقامته باليرزة اليوم، الأمينة التنفيذية للّجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، (الإسكوا)، رولا دشتي .
وجرى خلال اللقاء بحث التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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15:58ت م
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