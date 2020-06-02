الدمام 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واستواصل أمانة المنطقة الشرقية، تعقيم وتطهير ساحات ومواقف وأبواب الجوامع والمساجد بمحافظة الخفجي، تمهيداً لعودة المصلين بالجوامع والمساجد، وذلك تفعيلاً لمبادرة "من أجل بيوت الله" والتي بدأت يوم الخميس الماضي، وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد.وأوضحت الأمانة أن بلدية محافظة الخفجي كثفت أعمال التعقيم والتطهير لساحات ومواقف ومقابض الأبواب بالجوامع والمساجد، حيث بلغ عدد الجوامع والمساجد التي تم تعقيمها وتطهيرها 75 جامعا ومسجدا، باستهلاك 5000 لتر بعد التخفيف من المطهرات والمعقمات، بمشاركة أكثر من 15 عامل و 10 معدة، مؤكدةً استمرار أعمالها لضمان صحة وسلامة جميع المصلين من المواطنين والمقيمين.// انتهى//16:05ت م0131