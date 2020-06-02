الدمام 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسأطلقت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية دورات تدريبة عن بُعد لـ 222 متطوعاً ومتطوعة على "أساسيات العمل التطوعي" في إطار جهودها الرامية لتعزيز أعمالها التطوعية والمجتمعية، بعد تخصيصها 19 مجالاً تطوعياً لمنسوبيها من الإدارات المعززة لثقافة العمل التطوعي عبر منصة العمل التطوعي التي أطلقتها مؤخراً.وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن إدارة التعليم تهدف لرفع كفاءة العمل التطوعي والمجتمعي عبر برامج تدريبية عامة تختص بأهداف ومهارات وآليات العمل التطوعي، مشيراً إلى أن المتطوعين والمتطوعات بعد إتمام التدريب الأساسي سيحضون بحزمة من التدريب المهني كلٌ في مجاله، للديمومية والتخصص في العمل التطوعي ورفع مستوى مشاركتها الإيجابية بكفاءة عالية، حيث يُمكن المتطوع أو المتطوعة من مهارات العمل المنتج والدائم للمشاركة في خدمة الوطن والتعامل مع الأزمات وكافة المواقف بتأهيل وتدريب مناسبين .وعدّ الباحص، حجم الإقبال على العمل التطوعي في قطاع كالتعليم عالياً مما يتطلب مقابل ذلك برامج تدريبة وتأهيلية وإثرائية، ترفع مستوى تأهيل المتطوع للتعامل مع الميدان وتوازي الأهداف الرئيسة للاستفادة المثلى من الخدمات التطوعية.يذكر أن إدارة التعليم حددت نحو 19 مجالاً في العمل التطوعي تشمل التخطيط، إدارة فرق العمل، الإمداد والتمويل، الحراسات، الدعم التقني والفني، التوعية والتثقيف، التدريب والتعليم، توزيع المساعدات، الأمن والسلامة، الإدارة والقيادة، اللغات والترجمة، خدمات التغذية، الإغاثة، إدارة الحشود، خدمات النقل، التعامل مع الفئات الخاصة، الإرشاد النفسي، الإعلام، الخدمات الإدارية.// انتهى//16:05ت م0132