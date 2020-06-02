حفر الباطن 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسأوضحت صحة حفر الباطن أنه تم إجراء 279 جلسة علاجية بوحدة الأورام بمستشفى حفر الباطن المركزي، منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19, وذلك بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام من خلال الزيارات المجدولة في العيادات لتقديم الخدمات لمرضى الأورام بحفر الباطن.وبينت صحة حفر الباطن أنها سخرت جميع الإمكانيات لخدمة المرضى والمستفيدين من الخدمات الصحية لعلاج الأورام من خلال التوأمة والتعاون الطبي المشترك مع مستشفى الملك فهد التخصصي وزيارة الطواقم الطبية والعلاجية من المستشفى للمرضى في حفر الباطن منذ بدء الجائحة ، حيث قّدمت الجلسات العلاجية من خلال إعطاء جرعات العلاج الكيماوي ، والطب التلطيفي للمرضى بالمحافظة.// انتهى //16:06ت م0133