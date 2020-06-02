غزة 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسهاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر مدينة غزة، بالرصاص الحي وخراطيم المياه.وقالت مصادر محلية في غزة، إن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على مراكب الصيادين قبالة سواحل الواحة والسودانية شمال غرب القطاع ولاحقت مراكب الصيادين ما أضطرهم للمغادرة والعودة إلى الشاطئ.// انتهى //16:06ت م0134