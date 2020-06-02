سياسي / الزوارق الحربية الإسرائيلية تهاجم الصيادين في بحر غزة
الثلاثاء 1441/10/10 هـ الموافق 2020/06/02 م واس
غزة 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واس
هاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر مدينة غزة، بالرصاص الحي وخراطيم المياه.
وقالت مصادر محلية في غزة، إن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على مراكب الصيادين قبالة سواحل الواحة والسودانية شمال غرب القطاع ولاحقت مراكب الصيادين ما أضطرهم للمغادرة والعودة إلى الشاطئ.
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16:06ت م
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