المدينة المنورة 10 شوال 1441هـ الموافق 02 يونيو 2020م واستواصل أمانة منطقة المدينة المنورة تكثيف جولاتها الرقابية والتشديد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية، وذلك منذ إعلان العودة التدريجية في القطاعات التجارية .وأوضحت أمانة المنطقة أن الإجراءات الاحترازية والوقائية تمثلت في إلزام المنشآت بقياس درجة حرارة العملاء، وإلزامهم بارتداء الكمامات قبل الدخول للمنشأة، كما تم منع اصطحاب أكثر من شخص واحد عند التسوق وعدم السماح بحضور الأشخاص المعرضين لخطر العدوى إلى الأسواق والمراكز التجارية، إضافة إلى ضرورة الالتزام بتفادي استخدام النقد قدر الإمكان، وتطبيق مسافة التباعد الجسدي داخل المركز التجاري وخصوصاً عند صناديق المحاسبة. كما شملت الإجراءات الاحترازية والوقائية العاملين بتلك المنشآت من خلال قياس درجة الحرارة عند المداخل قبل الدخول، ووضع الملصقات الأرضية لتنظيم الطوابير، ووضع لوحة توضح الطاقة الاستيعابية للمحل، وكذلك تجهيز غرف للعزل ووضع لوحات تتضمن تعليمات ارشادية لتوعية العملاء والعاملين داخل المركز التجاري بالتعليمات الوقائية على أن تكون بعدة لغات، فيما تم التأكيد على عدم بقاء العملاء أكثر من ساعتين في المتجر، وتعيين مدير برتوكول لتطبيق واتباع الإجراءات الوقائية.وأكدت أمانة المدينة المنورة أن الفرق الميدانية في الأمانة والبلديات التابعة تعمل على مدار الساعة، حيث قامت برفع وتيرة الأعمال الرقابية إلى حدها الأعلى لتنفيذ ومراقبة تطبيق الخطط الاحترازية والتي من شأنها الإسهام بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حرصا منها على صحة وسلامة المجتمع وضمان أعلى مستويات الأمان.ودعت أمانة المنطقة المواطنين والمقيمين في حال رصد اي مخالفات تتعلق بالتدابير الصحية، تقديم بلاغ عبر مركز طوارئ الأمانة 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية. مؤكدة على حرص الفرق الرقابية لاتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة والتي تصل إلى إغلاق المنشأة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.// انتهى //16:16ت م0137