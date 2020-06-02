نجران 10 شوال 1441هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسيرأس صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، رئيس مجلس المنطقة، جلسة المجلس، لدورة الانعقاد الثانية للعام المالي الجاري، افتراضيًّا غداً.ويستعرض المجلس أولويات المشاريع والاحتياجات على خلفية جائحة فيروس كورونا الجديد "كوفيد١٩".ويناقش المجلس مسار المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة، في مجالات النقل والمياه والبلديات.//انتهى//17:05ت م0157