رام الله 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسبحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، اليوم عبر الفيديو كونفرنس، مع وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلز أنين، آخر المستجدات السياسية، خاصة المحاولات الإسرائيلية لتطبيق خطط الضم والاستيلاء على أراض فلسطينية.وشدد إشتية على أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس مستمرة بموقفها في الحِل من جميع الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة، في حال لم تتراجع إسرائيل عن مخططاتها في الضم.وأكد رئيس الوزراء أنه لن يتم السماح لإسرائيل بالاستمرار في انتهاكاتها ومضايقاتها بحق الفلسطينيين، ومحاولاتها لجرنا إلى مربع العنف.// انتهى //17:17ت م0160