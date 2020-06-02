بيروت 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسسجلت لبنان 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، 2 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و 7 من اللبنانيين القادمين من الخارج؛ مما رفع عدد الإصابات إلى 1242 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 2068 فحص PCR الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد الوفيات عند 27 وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء إلى 719 حالة.// انتهى //17:20ت م0161