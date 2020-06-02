جنيف 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسأعلن برنامج الغذاء العالمي ارسال أكثر من ١٠ آلاف متر مكعب من البضائع الإنسانية والطبية إلى ١٢١ دولة لدعم الحكومات والشركاء الصحيين في الاستجابة لجائحة كوفيد ١٩، شملت معدات الوقاية وأجهزة التنفس الصناعي والمعدات الطبية المختلفة ومستلزمات تنقية المياه والمعدات اللوجيستية.كما قدم البرنامج خدمات نقل الركاب جواً للعاملين في المجال الإنساني والعاملين الصحيين إلى المناطق التي لا تتوفر فيها رحلات تجارية آمنة وموثوقة، وقد انطلقت أولى الرحلات في أول مايو الماضي من أديس أبابا إلى ٢٦ وجهة إقليمية عبر ٨٨ رحلة في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، واستخدمت ٢٣٥ منظمة أخرى لوجيستياً برنامج الغذاء العالمي، التي سيتم توسيعها قريباً إلى أمريكا اللاتينية.// انتهى //17:59ت م0167