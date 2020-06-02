نيويورك 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واساستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات اليوم على ارتفاع بتاثير موجة تفاؤل بشأن إعادة فتح الشركات.وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 107.50 نقاط أو ما يعادل 0.42 بالمئة ليصل إلى 25582.52 نقطة، كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 9.05 نقاط أو ما يعادل 0.30 بالمئة إلى 3064.78 نقطة، وربح مؤشر "ناسداك" المجمع 14.48 نقطة أو ما يعادل 0.15 بالمئة إلى 9566.53 نقطة.// انتهى //18:03ت م0170