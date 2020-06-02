اقتصادي / الاسهم الامريكية تستهل التعاملات على ارتفاع
الثلاثاء 1441/10/10 هـ الموافق 2020/06/02 م واس
نيويورك 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واس
استهلت الأسهم الأمريكية التعاملات اليوم على ارتفاع بتاثير موجة تفاؤل بشأن إعادة فتح الشركات.
وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 107.50 نقاط أو ما يعادل 0.42 بالمئة ليصل إلى 25582.52 نقطة، كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 9.05 نقاط أو ما يعادل 0.30 بالمئة إلى 3064.78 نقطة، وربح مؤشر "ناسداك" المجمع 14.48 نقطة أو ما يعادل 0.15 بالمئة إلى 9566.53 نقطة.
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