نواكشوط 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسبحث وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد في اتصال هاتفي اليوم مع نظيرته الإسبانية أرناشا غونزاليس لايا علاقات التعاون وسُبل تعزيزها.وأفادت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية أن الوزيرة الإسبانية عبرت عن استعداد حكومة بلادها للوقوف إلى جانب موريتانيا في مواجهة الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا.// انتهى //19:03ت م0189