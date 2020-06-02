الرياض 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسأعلنت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض عن مواعيد فتح باب القبول لبرامج الدبلوم في تخصصات الشبكات وأنظمة الشبكات والبرمجيات وتقنية الاتصالات بتاريخ 17 /11/ 1441هـ حتى 22 /11/ 1441هـ عبر بوابة القبول الموحد للجامعات والكليات التقنية بالرياض https://www.rbu-admit.edu.sa/rbu.وأوضح عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة أن التقديم لبرنامج الدبلوم في تخصص التطبيقات المكتبية لذوي الإعاقة السمعية سيكون بتاريخ 4 /11/ 1441هـ حتى 17 /11/ 1441هـ, مضيفاً أن التقديم لبرنامج البكالوريوس الصباحي في تخصص الشبكات والبكالوريوس المسائي في تخصصات الشبكات والبرمجيات والاتصالات اعتبارًا من 22 /10/ 1441هـ وحتى 3 /11/ 1441هـ.وبين أن التقديم لبرنامج اللغة الإنجليزية المكثف لخريجي الكليات التقنية بتاريخ 14 /11/ 1441هـ حتى 25 /11/ 1441هـ عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ , داعياً الراغبين في التقديم إلى زيارة الموقع الرسمي للكلية للحصول على المزيد من المعلومات http://cti.edu.sa/.// انتهى //19:05ت م0190