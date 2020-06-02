أبها 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسأعلن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا ، عن إنهاء تسجيل إمارة منطقة عسير ضمن الجهات المشرفة على العمل التطوعي ، في منصة العمل التطوعي في المملكة ، التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، لتكون أول إمارة تتولى هذه المهمة ، بعد إطلاقها لمنصة " نشامى عسير" لتنظيم العمل التطوعي في المنطقة ، وحصر الفرق التطوعية ، وتفعيل المشاركات المجتمعية بعمل مؤسسي منظم ، يكفل مشاركة المتطوعين في جميع الأعمال التطوعية داخل المنطقة وخارجها.وأكد الأمير تركي بن طلال في اجتماع مع منسوبي فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة ، وأعضاء مبادرة " نشامى عسير" المنبثقة من غرفة إدارة أزمة كورونا ، أن ربط نشامى عسير بمنصة العمل التطوعي الوطني التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية ، خطوة مهمة لوضع المبادرة في مكانها المناسب لتتكامل مع غيرها في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تستهدف مليون متطوع ومتطوعة ، في سعي دؤوب لأن تكون منطقة عسير نموذجًا وطنيًا لإدارة العمل التطوعي ، وتوزيع الكفاءات العملية التطوعية بشكل يسهم في تحقيق أهداف المشاريع التي سيتم إطلاقها خلال الفترة القادمة في المنطقة ، مؤكدًا سموه على أن ربط نشامى عسير بمنصة العمل التطوعي يجعلها مرتبطة أيضًا بمكتب تحقيق الرؤية ، ومركز المعلومات الوطني لضمان سيرها وفق مستهدفات رؤية المملكة المباركة.وتأتي منصة نشامى عسير كوجهة مستدامة للأعمال التطوعية تهتم باستقطاب المتطوعين وتهيئتهم عبر مجموعة من البرامج النوعية ، تمكّنهم من الفرص التطوعية المتاحة ، وتمنحهم فرصة ابتكار أعمال تطوع جديدة ، وتنفيذ أعمال تسويق عبر مجموعة من المتخصصين لجذب أعداد كبيرة من المتطوعين وفق إجراءات تنظيمية ، تضمن توفير بيئة عمل ملائمة خلال أزمة كورونا وما بعدها.وستعمل المنصة على نقل كافة المتطوعين في جميع المبادرات لقاعدة بيانات متجددة ، وربطها بجميع الأعمال التطوعية في المنطقة ، من خلال طرح الفرص التطوعية عبر المنصة ليتسنى لكل متطوع التسجيل في الفرصة المتناسبة مع رغباته وقدراته.// انتهى //19:20ت م0193