لندن 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم تسجيل أدنى معدل تنويم داخل المستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ أكثر من شهرين.وكشف هانكوك خلال مؤتمر التنوير اليومي عن تنويم 436 شخصا داخل المستشفيات أمس جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في حصيلة هي الأدنى منذ 20 مارس الماضي.كما أفاد المسؤول بتسجيل 324 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الإصابة بالمرض، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الضحايا 39639 شخصا.// انتهى //19:29ت م0196