القاهرة 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أهمية تحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية عبر دعم جميع المساعي الرامية إلى إعادة إحياء عملية السلام.وحذر شكري -خلال مشاركته اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في اجتماع لجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني- من أي إجراءات أحادية تقوض فرص التوصل للتسوية السلمية المنشودة في إطار حل الدولتين بما فيها أي خطوة لضم أراضٍ في الضفة الغربية.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في بيان صحفي اليوم أن "شكري" شدد خلال الاجتماع على ضرورة الحفاظ على استقرار السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم وضعها المالي في مواجهة التحديات الراهنة، لاسيما في التعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس "كورونا" المُستجد.وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية المصري أكد خلال الاجتماع على التزام مصر بدعم عمل لجنة تنسيق المساعدات الدولية إلى الشعب الفلسطيني منذ إنشائها، وذلك في سبيل تخفيف آثار الظروف الاقتصادية الصعبة داخل الأراضي الفلسطينية.// انتهى //19:30ت م0198