صنعاء 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسلقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، وجُرح آخرون اليوم في قصف لمدفعية الجيش اليمني في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.وأوضح موقع //سبتمبر نت// الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني أن القصف المدفعي استهدف صباح اليوم تحركات لتعزيزات الميليشيا الحوثية كانت في طريقها لتعزيز مواقع تمركزها.وفي ذات السياق استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعزيزات للميليشيا المتمردة في الجبهة ذاتها.وأسفر القصف الجوي والمدفعي عن تدمير عدد من الآليات والعربات التابعة للميليشيا الحوثية وجرح ومصرع من كان على متنها.// انتهى //19:42ت م0199