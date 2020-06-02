الجزائر 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار اليوم تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 9626 حالة.وكشف فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 6 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 667 وفاة، مشيراً إلى أنه تم تسجيل شفاء 173 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 6067 حالة.// انتهى //19:44ت م0200