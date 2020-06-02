الرياض 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني بفتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الجامعية للعام الدراسي 1442هـ وفقاً للاعتبارات التالية:1/ يبدأ التسجيل ابتداءً من: (الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين 16- 10 - 1441هـ الموافق 8 - 6 - 2020م وحتى الساعة الثانية ظهراً من يوم الأحد 22 - 10 - 1441هـ الموافق 14 - 6 - 2020م حسب تقويم أم القرى وعلى مدار الأربع والعشرين ساعة.2/ تعبئة النماذج الموجودة في الموقع بالمعلومات الصحيحة المطلوبة على أن تكون هذه المعلومات تحت مسؤولية المتقدم بالطلب، ولن ينظر في أي طلب غير مستوفٍ لتلك المعلومات.3/ ستعلن نتائج الترشيح الأولى على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل وعن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني.4/ ولمعرفة شروط التسجيل والقبول والتخصصات المطلوبة زيارة الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية :https://www.kkmar.gov.sa .5/ يتوجب على المتقدم أن يكون لديه حساب مفعل في (أبشر) وذلك لتمكينه من إكمال اجراءات التسجيل لاحقاً على موقع اللجنة عن طريق النفاذ الموحد.6/ التسجيل إلكترونياً على موقع لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية : https://www.kkmar.gov.sa .وبينت اللجنة بأنه سيصدر إعلان لاحق بشأن موعد فتح باب القبول والتسجيل لحملة الشهادة الثانوية.// انتهى //20:52ت م0203