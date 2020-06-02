مكة المكرمة 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسأعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى عن فتح بوابة القبول لبرامجها غير المدفوعة للعام الدراسي القادم خلال الفترة من 10 - 19 شوال 1441هـ ، حيث ستكون إجراءات القبول إلكترونية "عن بُعد"، ولا تتطلب حضور المتقدم أو المتقدمة إلى مقر الجامعة ، علماً بأن موعد إعلان نتائج الترشيح النهائي سيكون في تاريخ 11 ذو القعدة 1441هـ ، ويعتمد القبول للدراسات العليا على معدلات المؤهل العلمي السابق واختبار القدرات للجامعيين دون الحاجة للاختبار التحريري.يُذكر أن برامج الدراسات العليا غير المدفوعة تضم 63 برنامجاً ، بواقع 5 برامج للدبلوم العالي ، و37 برنامجاً للماجستير و21 برنامجاً لمرحلة الدكتوراه ، بواقع 1191 مقعدًا متاحًا للطلاب والطالبات في التخصصات الشرعية، والدراسات القضائية، والعلمية، والهندسية، بالإضافة لطلبة الحاسب الآلي والتربية.وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور سليمان السعيد ، أن برامج الدراسات العليا غير المدفوعة تتماشى مع التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة -أعزها الله- للتصدي لجائحة كورونا ، حيث قامت العمادة بإلغاء الاختبار التحريري لمتقدمي مرحلة الدكتوراه لهذا العام ، مضيفاً أن الجدول الزمني لإجراءات القبول يمرُّ -بعد فتح بوابة القبول- بعدة مراحل، بدءًا بتدقيق الوثائق وعرض نتائجها، ومراجعة الطلبة تلك النتائج، وإعلان الترشيح، نهايةً بتأكيد الطلبة المرشحين لإتمام إجراءات القبول .وأبان الدكتور السعيد ، أن آلية المفاضلة للقبول في برامج الدكتوراه منقسمة على 50 % على درجة الماجستير ، و 40 % على درجة القدرات للجامعيين ، و10% على درجة البكالوريوس، وبالنسبة لبرامج الماجستير فالمفاضلة منقسمة 60% على درجة البكالوريوس و40 % على اختبار القدرات الجامعيين ، أما لبرامج الدبلوم العالي فالنسبة منقسمة 50 % على درجة البكالوريوس و50%على اختبار القدرات الجامعيين.// انتهى //21:18ت م0211