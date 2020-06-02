رفحاء 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واستفقد رئيس بلدية محافظة رفحاء الدكتور محمد بن هلان الوردة اليوم ، عدداً من المشروعات البلدية الجاري تنفيذها،ووقف على الخدمات البلدية في بعض الأحياء بالمحافظة.وشملت جولته التفقدية متابعة سير أعمال سفلتة نوافذ حي الورود واطلع على الأعمال المنجزة ، ورصد بعض الملحوظات ،ووجه بسرعة إنجاز الأعمال ومعالجة الملحوظات وفق المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.كما تابع سير أعمال سفلتة مخطط المقاهي،ووجه المقاول بتلافي الملحوظات وسرعة الإنجاز حسب المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.‏‎وأكد الدكتور الوردة خلال جولته الميدانية على ضرورة سرعة إنجاز الأعمال والملحوظات وفق المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة بما يحقق الاستفادة من هذه المشروعات، مؤكداً استمرار الجولات التفقدية لمتابعة الأعمال الميدانية والمشروعات الجاري تنفيذها .// انتهى //21:18ت م0212