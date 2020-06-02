الرباط 10 شوال 1441 ه موافق 2 يونيو 2020 م واسأعلنت المغرب اليوم تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الــ 24 ساعة الماضية معظمها بمدينة الدار البيضاء، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7866، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 206 بعد تسجيل حالة وفاة واحده بمدينة طنجة.وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 6410 بعد تعافي 517 شخصا آخرين، مشيرة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 226 ألفا و786 بعد الكشف المخبري.//انتهى//21:21ت م0213