واشنطن 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسأعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم إصداره أوامر بتحريك كتيبتين من الشرطة العسكرية وفرقة المشاة 82 إلى واشنطن.وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان أنها استدعت 1500 عنصر من الحرس الوطني الأمريكي من خمس ولايات بهدف نشرهم في العاصمة الأمريكية واشنطن وأن تعداد قوات الحرس الوطني في العاصمة سيبلغ خلال اليوم 2800 عنصر.وعززت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم إجراءات الحماية في محيط مقرها والطرق الفاصلة بالعاصمة واشنطن لفرض الأمن.//انتهى//21:23ت م0214