عمّان 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسدعت الحكومة الأردنية اليوم المجتمع الدولي لمنع تنفيذ أي قرار إسرائيلي بضم أراض ٍ فلسطينية محتلة حماية للسلام وحماية للقانون الدولي.وحذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، من العواقب الوخيمة لقرار الضم على مسعى تحقيق السلام الإقليمي وعلى العلاقات الأردنية-الإسرائيلية.وشدد في مداخلة في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني ( AHLC) الذي ترأسته وزيرة خارجية النرويج آن إيريكسون سوريد وحضره رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، على أنه على " كل من يؤمن بالسلام أن يرفض الضم، وأنه على كل من يريد للصراع أن ينتهي أن يعمل على منع الضم".وقال الوزير الأردني في المؤتمر الذي انعقد عبر آلية الاتصال المرئي: "منع الضم هو حماية للسلام".// انتهى//21:29ت م0215