الرياض 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسكشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن عزمها تعزيز البيئة التنظيمية لأبراج الاتصالات المتنقلة من خلال رفع نسبة المشاركة فيها من قبل مقدمي الخدمة عن طريق الاندماجات في ملكية الأبراج أو الاستحواذ عليها من قبل المستثمرين المهتمين، بهدف خفض تكاليفها الرأسمالية والتشغيلية وتحقيق الكفاءة القصوى، بما في ذلك تقليل مصاريف الصيانة لتلك الأبراج، والارتقاءً بمنظومة الاتصالات وتقنية المعلومات.ويحقق هذا التوجه المنافسة العادلة بين شركات الاتصالات المتنقلة، وتعزيزًا لنشر شبكات الجيل الخامس بما يتيح تقديم خدمات جديدة كـ"إنترنت الأشياء" ورفع جودة الخدمات للمستخدمين.يذكر أن هذا التوجه يعمل به عدد من الدول المتقدمة بحيث يقوم مستثمرون بشراء وإدارة وتشغيل الأبراج، ومن ثم تأجيرها لشركات الاتصالات المتنقلة.// انتهى //21:35ت م0216