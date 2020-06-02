الطائف 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واستفقد مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد بن جابر القحطاني عدداً من المراكز الصحية بالمحافظة في إطار خطط صحة الطائف لإحالة عدد من مراجعي العيادات بالمستشفيات إلى عيادات بديلة داخل المراكز الصحية وتخصيص عدد من المراكز لتكون مراكز كشف أولي عن حالات كورونا .وزار القحطاني برفقة عدد من القيادات الصحية مراكز وسط المدينة وصحي الوشحاء وشرق الحوية ونقطة الاستقبال الصحي بصالة القدوم في مطار الطائف الدولي ، للوقوف الميداني على تهيئة تلك المراكز للقيام بأدوار صحية إضافية في ظل تزايد المواعيد الطبية المؤجلة في عيادات المستشفيات الكبرى وضرورة معالجتها وإعادة جدولتها في ظل تدرج الصحة في التشغيل الكامل للعيادات الخارجية للتخصصات كافة .وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي ، أن صحة المحافظة شرعت في معالجة المواعيد المؤجلة في عيادات المستشفيات والعمل على عدد من الحلول المطروحة التي من بينها إضافة المزيد من العيادات لبعض المراكز الصحية والعمل على فترتين صباحية ومسائية بأقسام العيادات الخارجية وتمديد دوام عدد من المراكز الصحية مابين 24 إلى 12 ساعة وجميعها تهدف إلى استيعاب المواعيد المؤجلة والشروع في استقبال المرضى ، لاسيما في التخصصات التي تتطلب متابعة طبية للمرضى وجدولة معاينتهم طبياً ، مضيفاً أن الصحة تعكف على تخصيص عدد من المواقع بالمراكز الصحية لتكون مراكز كشف كورونا للتعامل معها وهناك لجنة تعمل بمتابعة مدير الشؤون الصحية لإيجاد العديد من البرامج الداعمة للجهود الصحية .// انتهى //21:38ت م0217