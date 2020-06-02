عام / أمانة عسير و بلدياتها تغلق 206 منشآت تجارية مخالفة
الثلاثاء 1441/10/10 هـ الموافق 2020/06/02 م واس
أبها 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واس
أغلقت أمانة منطقة عسير و بلدياتها 206 منشآت تجارية مخالفة بعد أكثر من ألف زيارة تفتيشية ، قامت بها الفرق الرقابية على المنشآت التجارية ، للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الوقائية.
وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إغلاق تلك المحلات المخالفة بعد تسجيل 1551 جولة ميدانية خلال الـ 7 أيام الماضية ، مشيراً إلى مصادرة وإتلاف ما يزيد عن 2840 كجم من المواد الغذائية الفاسدة.
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21:39ت م
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