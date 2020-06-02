أبها 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسأغلقت أمانة منطقة عسير و بلدياتها 206 منشآت تجارية مخالفة بعد أكثر من ألف زيارة تفتيشية ، قامت بها الفرق الرقابية على المنشآت التجارية ، للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الوقائية.وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إغلاق تلك المحلات المخالفة بعد تسجيل 1551 جولة ميدانية خلال الـ 7 أيام الماضية ، مشيراً إلى مصادرة وإتلاف ما يزيد عن 2840 كجم من المواد الغذائية الفاسدة.// انتهى //21:39ت م0219