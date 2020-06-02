ظهران الجنوب 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسوثقت وكالة الأنباء السعودية اليوم، عبر عدسات مصوريها جهود الجهات الأمنية بمحافظة ظهران الجنوب خلال ساعات منع التجول، ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وسط وعي مجتمعي من قبل المواطنين والمقيمين .وتتابع القطاعات الأمنية في المحافظة تطبيق ساعات منع التجول عبر انتشارها في مختلف الطرق والميادين ومداخل ومخارج المحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية باستثناء الجهات الحيوية المستثناة من المنع التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين .// انتهى //22:33ت م0223