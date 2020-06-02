موسكو 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واستلقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي لبلدان الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف اليوم اتصالاً هاتفياً من عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد.وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيانً لها أن الاتصال تركز على مناقشة آفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية على أساس قانوني دولي معروف ,وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية.// انتهى //23:13ت م0232