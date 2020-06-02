نجران 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسنفذت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة منذ بدء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، 29118 جولة رقابية على المنشآت والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الوقائية.كما جرى تنفيذ 9819 جولة في مجال أعمال الإصحاح البيئي، وتطهير 27368 موقعاً، شملت المرافق الحكومية والشوارع والأرصفة، وواجهات المحال التجارية والميادين.وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله آل فاضل، أن الأمانة والبلديات التابعة لها تواصل أعمالها الرقابية الميدانية على المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة للتأكيد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتوفير مواد التعقيم في المرافق والحرص على النظافة العامة، إلى جانب تنظيف الأرصفة وواجهات المحال والحاويات، وأماكن تجمعات العمالة، في إطار جهودها لتعزيز الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.// انتهى //23:21ت م0233