السيح 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واستنطلق غداً فعاليات البرنامج الصيفي "عن بعد"، الذي تنظمه جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، ويستهدف طلاب المرحلتين الجامعية والثانوية، عبر قاعات افتراضية في مقر الجامعة بمدينة السيح، وفي فروع الجامعة في حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.واعتمدت عمادة شؤون الطلاب هذا العام برامج نوعية للطلاب عبر الخطّ المباشر (Online)، من خلال القاعات الافتراضية التي تتناسب مع الظروف الاستثنائية هذا العام، وتشتمل على عدة مسارات، تتوزّع على دورات تطويرية ومحاضرات متخصصة ومسابقات ثقافية تنافسية تحث على التفكير والإبداع .ويسعى البرنامج الصيفي إلى تنمية وتعزيز قيم الانتماء الوطني، وتنمية القيم الوجدانية والمهارية والتطوعية والمسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب، وتفعيل دور الجامعة الاجتماعي والفكري والثقافي بما يحقق الأهداف والرؤى التي تواكب رؤية المملكة 2030 .// انتهى //23:34ت م0236