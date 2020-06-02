موسكو 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسأجرى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو اليوم اتصالاً هاتفياً بنظيره الأمريكي مارك إسبر.وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيانً لها أن الاتصال تركز على مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود في مكافحة انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى مناقشة حل النزاع واستقرار الوضع في سوريا، وكذلك ضمان أمن الوحدات العسكرية في أفغانستان ومناطق أخرى في العالم .// انتهى //23:45ت م0239