الرياض 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واساحتفلت الجامعة السعودية الإلكترونية اليوم بتخريج 434 طالبًا وطالبة من كلية العلوم الإدارية والمالية، يمثلون الدفعة الخامسة في مرحلتي البكالوريوس والماجستير للفصلين الدراسيين الأول والثاني من العام الجامعي 1441هـ، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي الافتراضي.وبلغ عدد خريجي مرحلة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال (80) طالباً و(72) طالبة في فروع الجامعة بالرياض وجدة والدمام، وفي البكالوريوس تخرج (282) طالبًا وطالبة في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وأبها وجازان، حيث تخرج من تخصص إدارة الأعمال (59) طالباً و(55) طالبة، ومن تخصص التجارة الإلكترونية (39) طالباً و(47) طالبة، ومن تخصص المحاسبة (37) طالباً و(45) طالبة.وأقيم حفل بهذه المناسبة استهل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم السلام الوطني، ثم ألقى رئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز المعيقل كلمة قدم تهانيه لجميع الطلاب والطالبات الخريجين ولأسرهم ولكلِّ من وقفَ خلفهم للوصول إلى هذا الإنجاز، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية.بعد ذلك قدم عميد كلية العلوم الإدارية والمالية الدكتور منصور البراك في كلمة له التهنئة للطلبة الخريجين وبارك لهم قطف ثمار التخرج بعد ما بذلوه من جهود وتضحيات طيلة فترة دراستهم بالجامعة، تكللت بالنجاح ولله الحمد، متمنيا لهم التوفيق في خدمة دينهم ووطنهم.كما قدّم كل من وكيل الكلية للدراسات العليا ورئيس قسم إدارة الأعمال الدكتور فيصل الهذال، ووكيل الكلية للشؤون الأكاديمية الدكتور صقر الحارثي، ووكيلة الكلية الدكتورة ميسون خوجة، ورئيس قسم التجارة الإلكترونية الدكتور إبراهيم الحسن، ورئيس قسم المحاسبة الدكتور خالد الفهد تهانيهم للطلبة الخريجين داعين لهم بالتوفيق، وقاموا بعرض أسماء الخريجين من برامج الكلية.بعد ذلك انطلقت مسيرة خريجي وخريجات الكلية لمرحلتي البكالوريوس والماجستير افتراضياً، ثم كرّم الدكتور منصور البراك الطلبة الحاصلين على المركزين الأول والثاني على مستوى خريجي الماجستير في الفصل الدراسي الأول والثاني للعام الجامعي 1441 هـ، والأوائل على خريجي الكلية والأقسام في الفصل الدراسي الأول والثاني في مرحلة البكالوريوس، كما جرى تكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين.//انتهى//23:48ت م0240