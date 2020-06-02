واشنطن 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اتصال هاتفي اليوم مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خطوات الحد من العنف، ودفع حل سياسي متفاوض عليه لإنهاء الصراع في ليبيا.كما ناقش الجانبان تعاون الولايات المتحدة وفرنسا لتعزيز العلاقات والتضامن بين البلدين، وتأكيد أهمية تنسيق الجهود في الأمم المتحدة بشأن قضايا مواجهة الأمن العالمي والصحة العامة.// انتهى //23:50ت م0241