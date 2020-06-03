مكة المكرمة 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسواصلت وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال أعمال التطهير و التعقيم في العاصمة المقدسة.وأوضح مدير عام الصحة العامة المهندس محمد بن عبد الباسط باحارث أن تلك الأعمال جاءت في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مبيناً أن الأمانة قامت خلال الحملة بتوعية جميع العاملين للتقيد بالإجراءات الوقائية وضرورة ارتداء الكمامات والقفازات وتوفير جميع ما يلزم للمحافظة على سلامتهم.وأشار إلى أن هذه الأعمال ينفذها نحو 675 من القوى العاملة ، مدعومين بأكثر من 302 آلة ومعدة محملة على السيارات مزودة بما يقارب 12,050 لتراً من المطهرات، إلى جانب استمرارا الحملات التوعوية والرقابية المكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، بمتابعة مستمرة من معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص وبإشراف مباشر من وكيل أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالرحمن المورقي ، مبيناً أن أعمال التطهير و التعقيم شملت 55 ألف موقع تنوعت بين أحياء وميادين و منشآت حكومية ومساجد بالتنسيق مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة و صرافات آلية ، و محاجر صحية بالتنسيق مع إدارة الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة والمرافق العامة .وأكد باحارث إلى استمرار أعمال الإدارة العامة للصحة العامة في استقبال البلاغات على الرقم الموحد 940 فيما يخص أعمال التعقيم و التطهير ، حيث اُستقبل 4,970 بلاغاً .// انتهى //00:21ت م0244