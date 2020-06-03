شقراء 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسوقف معالي رئيس جامعة شقراء الأستاذ عوض بن خزيم الأسمري ميدانياً اليوم على جاهزية عمادة القبول والتسجيل للفصل الصيفي .وقدم عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن سعد اليحيى شرحاً مفصلاً عن أعمال العمادة في الفصل الصيفي وإحصائيات المقررات والشعب المسجلة ، وتقرير عن أبرز الأعمال في الفصل الماضي والمبادرات التي تبنتها العمادة في التغلب على الظروف الاستثنائية التي مر بها الفصل الثاني مثل خدمة الوثيقة الإلكترونية من خلال بوابة الطالب، وآلية طباعة وثائق السجلات الأكاديمية للخريجين، والميزات الأمنية في ورق الوثائق المستخدم حديثاً لخريجي هذا العام.// انتهى //00:35ت م0246