الرياض 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسنظمت جمعية الكشافة العربية السعودية " عن بُعد " اليوم دورة بعنوان " أهمية العلاقات العامة أثناء جائحة كورونا "ضمن البرامج التوعوية والتثقيفية التي تعقدها لمواجهةالجائحة والتوعية بمخاطرها.وتناول مُقدم الدورة أخصائي التدريب بالجمعية الدكتور منصور بن عبدالرحمن الشريف العديد من المحاور من أهمها، مفهوم العلاقات العامة وأهمية العلاقات العامة أثناء جائحة كورونا ومبادئ العلاقات العامة، والعوامل والوسائل المناسبة التي تًساعد على نجاح العلاقات العامة أثناء جائحة كورونا ، وتناول بعض الدراسات العلمية التي تمت عن دور العلاقات العامة منذ بدء الجائحة، وذكر منها استخدام الطرق التي تجذب الجمهور للاطلاع والمتابعة، واستخدام الوسائل المختلفة التي تناسبهم على حسب اهتماماتهم، والتحديث المستمر للمحتوى المقدم للجمهور بمصداقية، والنجاح في التخطيط الإعلامي الاجتماعي.// انتهى //00:37ت م0247