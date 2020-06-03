جيزان 10 شوال 1441هـ الموافق 2 يونيو 2020م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، تعازيه ومواساته لأبناء وذوي أسرة آل حيدر في وفاة والدهم الشيخ حربان بن حسن آل حيدر - رحمه الله - شيخ قبيلة آل حيدر بمركز القفل في محافظة صامطة، سائلاً المولى - عز وجل -، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبهم عبر ابن المتوفى الشيخ الحسن بن حربان وأسرة آل حيدر عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان، على تعازيه ومواساته لهم، والتى كان لها الأثر العظيم في تخفيف مصابهم، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.// انتهى //01:01ت م0250