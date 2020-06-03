الجزائر 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسبحث رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد في مكالمة هاتفية اليوم مع نظيره الموريتاني إسماعيل بده الشيخ سيديا، سٌبل تعزيز علاقات التعاون.وأوضح بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية أن الطرفين استعرضا العلاقات الثنائية وبحثا الوسائل الكفيلة بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاجتماعية وإعطائها دفعاً جديدًا بين البلدين.كما تطرقا إلى الظرف الصحي المرتبط بجائحة كورونا وإلى سياسات الوقاية منها ومكافحتها من أجل الحد من انتشار هذا الوباء.// انتهى //01:21ت م0251