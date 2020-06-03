كانبيرا 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واساعلن مكتب الاحصاءات الاسترالي في بيان على موقعه الالكتروني الرسمي ان الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي انخفض بنسبة 0.3% في الربع الاول المنتهي في مارس 2020م كما ان النموخلال العام تباطأ إلى 1.4% .وقال بروس هوكمان كبير الاقتصاديين في مكتب الاحصاءات "هذا أبطأ نمو خلال العام منذ سبتمبر 2009م عندما كانت أستراليا في خضم الأزمة المالية العالمية".// انتهى //06:07ت م0003