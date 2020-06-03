اقتصادي / انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي بنسبة 0.3% في الربع الاول
الأربعاء 1441/10/11 هـ الموافق 2020/06/03 م واس
كانبيرا 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واس
اعلن مكتب الاحصاءات الاسترالي في بيان على موقعه الالكتروني الرسمي ان الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي انخفض بنسبة 0.3% في الربع الاول المنتهي في مارس 2020م كما ان النمو
خلال العام تباطأ إلى 1.4% .
وقال بروس هوكمان كبير الاقتصاديين في مكتب الاحصاءات "هذا أبطأ نمو خلال العام منذ سبتمبر 2009م عندما كانت أستراليا في خضم الأزمة المالية العالمية".
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