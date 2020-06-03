الرياض 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:فيصل بن بندر يطلع على التقارير الميدانية لمبادرة «خيرات الرياض».«الداخلية» تعلن عن إجراءات وقائية إضافية للحد من انتشار كورونا.فيصل بن مشعل يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا للطوارئ.سفارة المملكة في لبنان تنهي معاناة 46 مواطناً.مناشط اجتماعية تتسبب في ارتفاع مقلق في الحالات الحرجة.حفل افتراضي لتخريج دورة الفرد الأساسي نساء.الشورى يطالب بحوافز ودعم للمصدرين وإلزام قطاعات الترفيه بالسعودة.100 رحلة جوية بين مطارات المملكة تتصاعد تدريجياً.التأمينات الاجتماعية.. خدمات إلكترونية بنسبة 100 %.إشادة دولية وعربية: مؤتمر المانحين لليمن يؤكد الدور الريادي للمملكة.وزير الخارجية الكويتي: مؤتمر المانحين يعطي أملاً لأمن واستقرار اليمن.متحدث الحكومة اليمنية: جهود المملكة محل تقدير.مؤتمر المانحين: إجماع على أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.مجلس أوروبا يعرب عن قلقه إزاء تزايد معاداة الإسلام في النمسا.الصحة العالمية: المضادات الحيوية تزيد الوفيات.بريطانيا تحث الصين على "التراجع".الجيش الأميركي يتأهب لضبط الفوضى الشعبية.العلاقة السعودية - الأميركية لن تتزحزح.أطراف سد النهضة توافق على العودة إلى المفاوضات.توجه إسرائيلي لتأجيل ضم أراضي الضفة بعد الضغوط الدولية.// يتبع //07:00ت م0005