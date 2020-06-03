وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التفاؤل الحذر ) : اليوم هو اليوم الرابع منذ أن تم زيادة عدد ساعات التجول الذي فُرض منعه الكلي بسبب جائحة كورونا منذ الأحد الماضي، وحتى الأمس لاحظنا ارتفاعاً ولو طفيفاً في الحالات المصابة، وهذا يدعونا إلى التأكيد على الإجراءات التي تم اتخاذها، والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة بخصوص الوعي الصحي الواجب علينا الالتزام به والحرص عليه، فنحن لا نريد عبر بعض التصرفات غير المسؤولة من البعض أن نعود إلى المربع الأول، تلك التصرفات لا يقف تأثيرها السلبي على أصحابها، بل يتعداهم إلى أفراد آخرين في المجتمع بنقل العدوى، وهو أمر لا تُحمد عقباه.وأضافت أن التحذيرات مازالت تطلق بين حين وآخر، ليس على المستوى المحلي وحسب، إنما أيضاً على المستوى الدولي أن الجائحة لم ينتهِ أمرها بعد، وأنه ربما تكون هناك موجات أخرى قادمة حال لم يتم التعامل مع هذه الجائحة بالطرق المثلى، وحتى اكتشاف مصل يكافح انتشارها، ورغم أننا نرى دول العالم أخذت في التخفيف من الإجراءات إلا أنها لاتزال تلتزم كامل الحذر، وهو ما يجعلنا نلتزم بذات الحذر في كافة القطاعات العملية والاجتماعية دون أي تهاون، وأن يكون حسّنا الصحي في أعلى مستوياته في كل الأوقات، وأن نكون حريصين على تطبيق المعايير الصحية في كل مكان نتواجد فيه سواء في أعمالنا أو في منازلنا أو مع من نتخالط معهم.وأكدت أن مستوى الوعي الصحي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، وهذا أمر يدعونا للمزيد من التفاؤل دون الإفراط فيه، فالتفاؤل دون الالتزام ليس بالأمر الجيد، ولكنّ التفاؤل الحذر سيوصلنا إلى بر الأمان بحول الله وقوته.// يتبع //07:00ت م0006